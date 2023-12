Il razzo New Shepard è partito martedì dal Texas

Dopo 15 mesi di stop in seguito al fallimento della precedente missione, la società spaziale Blue Origin di proprietà del patron di Amazon, Jeff Bezos, è tornata a lanciare un missile in orbita. Il razzo New Shepard è partito martedì dal Texas occidentale, portando nello spazio una capsula senza equipaggio umano: il modulo è stato in assenza di gravità per qualche minuto, poi è stato fatto paracadutare nel deserto texano. Il razzo, durante i 10 minuti di volo, ha raggiunto un’altitudine di 107 chilometri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata