Lanciata in orbita la Chandrayaan-3

L’India ha lanciato in orbita la Chandrayaan-3, la parola sanscrita per “navicella lunare”. La navicella intraprenderà un viaggio che durerà poco più di un mese prima di atterrare sulla luna nel mese di agosto. Uno sbarco riuscito renderebbe l’India il quarto paese – dopo Stati Uniti, Unione Sovietica e Cina – a raggiungere l’impresa. Il precedente tentativo dell’India di far atterrare un veicolo spaziale robotico vicino al polo sud lunare si è concluso con un fallimento nel 2019. In quell’occasione, il veicolo è entrato nell’orbita lunare ma poco dopo ha perso il contatto con il suo lander che si è schiantato durante la discesa finale.

