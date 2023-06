Il sistema Starlink porta Internet nelle aree meno servite del mondo

SpaceX ha lanciato in orbita 56 satelliti Starlink dalla stazione di Cape Canaveral, in Florida. Starlink è un sistema Internet globale satellitare che SpaceX ha costruito negli anni per portare l’accesso a Internet nelle aree meno servite del mondo.

