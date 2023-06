Trasporta un prezioso carico di rifornimenti, tra cui due pannelli solari, nuovi esperimenti e cibi freschi

Si è agganciata con successo alla Stazione Spaziale Internazionale la navetta Dragon della SpaceX con un prezioso carico di rifornimenti, tra cui due pannelli solari, nuovi esperimenti e cibi freschi. La navetta si è agganciata al modulo Harmony della Iss, dove rimarrà per circa 3 settimane prima di sganciarsi il 27 giugno ed effettuare un ammaraggio assistito da paracadute al largo della costa della Florida. La missione, chiamata CRS-28, è partita con un giorno di ritardo a causa di forti venti ed è la 28/ma missione di rifornimento della compagnia di Elon Musk a raggiungere la Stazione Spaziale per conto della Nasa. La navetta Dragon contiene anche molti nuovi esperimenti: dal monitoraggio dello scioglimento del ghiaccio artico alla raccolta di dati sulle radiazioni spaziali, da una nuova telecamera di realtà virtuale da testare nello spazio all’osservazione delle tempeste di polvere nell’atmosfera terrestre, fino allo studio dei lampi che si formano durante i temporali. Per questa navetta si tratta del quarto volo: l’obiettivo di SpaceX, secondo quanto dichiarato dall’azienda, è quello di far volare ogni veicolo fino a 15 volte.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata