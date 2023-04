Si crede che il lander di Ispace si sia schiantato: se fosse andato bene, sarebbe stato il primo atterraggio sul satellite terrestre da parte di un'impresa privata

Il lander Hakuto della società giapponese Ispace ha interrotto i contatti pochi istanti prima dell’atterraggio sulla Luna, portando la società a dichiarare la missione apparentemente fallita. Le comunicazioni sono cessate mentre il lander scendeva per gli ultimi 10 metri, viaggiando a circa 25 km/h. I controllori di volo hanno scrutato i loro schermi a Tokyo, senza espressione, mentre i minuti passavano senza alcuna notizia dal lander, che si presume sia precipitato. “Dobbiamo presumere che non siamo riusciti a completare l’atterraggio sulla superficie lunare”, ha dichiarato Takeshi Hakamada, fondatore e amministratore delegato della società Ispace. Un’ora dopo, ha dichiarato di non poter confermare che il lander si sia schiantato, dicendo all’Associated Press che gli ingegneri avrebbero dovuto avere un’idea più precisa nel corso della giornata su cosa sia andato storto. Se tutto fosse andato bene, la sua azienda sarebbe stata la prima impresa privata a realizzare un atterraggio lunare. Hakamada ha promesso di riprovarci, affermando che un secondo moonshot è già in programma per il prossimo anno, indipendentemente dall’esito di mercoledì. Il lander giapponese di 2,3 metri trasportava un mini rover lunare per gli Emirati Arabi Uniti e un robot giocattolo giapponese progettato per rotolare nella polvere lunare. A bordo c’erano anche oggetti di clienti privati. Chiamato Hakuto, che in giapponese significa coniglio bianco, il veicolo spaziale ha puntato il cratere Atlas nella sezione nord-orientale del lato vicino della Luna, con un diametro di oltre 50 miglia (87 chilometri) e una profondità di poco più di 1 miglio (2 chilometri). Dopo il decollo di dicembre, il lander ha compiuto un lungo percorso circolare verso la Luna, trasmettendo foto della Terra durante il tragitto. Il lander è entrato in orbita lunare il 21 marzo.

Le ambizioni lunari degli Emirati Arabi Uniti

Per questo volo di prova, i due esperimenti principali sono stati sponsorizzati dai governi: il rover Rashid degli Emirati Arabi Uniti, del peso di 22 libbre (10 chilogrammi), che prende il nome dalla famiglia reale di Dubai, e la sfera di dimensioni arancioni dell’Agenzia spaziale giapponese, progettata per trasformarsi in un robot su ruote sulla Luna. Con un satellite scientifico già presente su Marte e un astronauta a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, gli Emirati Arabi Uniti cercano di estendere la loro presenza alla Luna. Fondata nel 2010, ispace spera di iniziare a generare profitti come servizio di taxi di sola andata per la luna per altre aziende e organizzazioni. Secondo Hakamada, la società ha già raccolto 300 milioni di dollari per coprire le prime tre missioni. “Continueremo ad andare avanti, non abbandoneremo mai la ricerca lunare”, ha detto.

