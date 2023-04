A causa di un problema con il booster del primo stadio

SpaceX ha annullato il suo primo tentativo di lancio di Starship, considerato il razzo più grande del mondo. Elon Musk e la sua compagnia avevano programmato di lanciare il razzo Starship, di oltre 120 metri di altezza, dalla punta meridionale del Texas, vicino al confine con il Messico. SpaceX ha rinviato il lancio a causa di un problema con il booster del primo stadio. Nessuna persona o satellite erano a bordo per questo tentativo. Non ci sarà un altro tentativo almeno fino a mercoledì, ha comunicato la compagnia di Musk, che prevede di utilizzare Starship per inviare astronauti e merci sulla luna e, infine, su Marte.

