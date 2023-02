L'Agenzia spaziale europea spiega che il piccolo corpo celeste è stato rilevato prima dell'impatto: è la settima volta che succede

Un meteorite della dimensione di un metro è stato individuato prima che colpisse l’atmosfera terrestre sopra la Francia settentrionale nella notte tra domenica e lunedì 13 febbraio. Il corpo celeste ha illuminato i cieli francesi attorno alle 4 di mattina circa. L’Esa, l’Agenzia spaziale europea, ha spiegato sui suoi profili social che si tratta della settima volta che viene previsto in anticipo l’impatto di un asteroide . “Il meteoroide che ha impattato sulla Francia questa mattina è stato rilevato per la prima volta da @sarneczky – la sua seconda scoperta di un asteroide prima dell’impatto! (In totale ce ne sono stati solo sette)”, si legge nel post dell’Esa.

A 1-meter meteoroid (small #asteroid) has been detected and is expected to *safely* strike Earth’s atmosphere over northern France between 3:50-4:03 CET.

Per la settima volta un impatto da asteroide è stato rilevato prima che succedesse – le capacità globali di rilevamento di asteroidi stanno avanzando rapidamente.

Nella foto 👇, il sesto ‘avvistamento’ – in dettaglio: https://t.co/ONaQM4xk4g @esaoperations #SpaceSafety https://t.co/n4S9wTR3U0 — ESA_Italia (@ESA_Italia) February 13, 2023

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata