Si è verificata un'anomalia circa due minuti dopo il decollo da Kourou. Il ministro Urso: "Sarà attivata commissione d'indagine"

Il lancio del razzo europeo della missione Vega C, che trasportava due satelliti Airbus, è fallito a meno di tre minuti dal decollo dalla base europea di Kourou, nella Guyana francese. Arianespace, che ha fornito il servizio di lancio, ha dichiarato in un comunicato che “si è verificata un’anomalia” circa 2 minuti e 27 secondi dopo il decollo, “ponendo così fine alla missione Vega C”, gestita dall’Agenzia spaziale europea (Esa) e che coinvolge 12 dei 22 Stati membri. “Sono in corso le analisi dei dati per determinare le ragioni di questo fallimento”, si legge nel comunicato. Si è trattato del primo lancio commerciale di un razzo Vega C, il vettore leggero europeo in grado di portare nello spazio circa 800 chilogrammi. Il lancio doveva portare in orbita due satelliti per l’osservazione della terra prodotti da Airbus, Pleiades Neo 5 e 6. I satelliti avrebbero dovuto far parte di un sistema di osservazione della Terra e avrebbero fatto parte di una costellazione in grado di riprendere immagini di qualsiasi punto del pianeta con una risoluzione di 30 centimetri.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha detto: “Sono convinto che questo incidente non oscurerà l’eccellente lavoro fatto dalle imprese italiane ed europee la cui tecnologia ha ottenuto unanime riconoscimento, come peraltro emerso al recente vertice ministeriale ESA di Parigi i cui risultati sono stati particolarmente gratificanti proprio per il ruolo dell’Italia nello spazio. Aspettiamo i riscontri della commissione di indagine che sarà attivata, come da prassi, per consentire la ripresa al meglio l’operatività dei voli del vettore europeo”.

