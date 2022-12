Il lander ha esaurito l'energia a causa della polvere che ha ricoperto i suoi pannelli solari: missione finita dopo 4 anni sul Pianeta Rosso

Potrebbe essere la fine dell’avventura del lander InSight su Marte. Il robot della Nasa ha smesso di comunicare dopo quattro anni di permanenza sul Pianeta Rosso. I livelli di energia del veicolo dell’agenzia spaziale americana, atterrato sul suolo marziano nel 2018, sono diminuiti per mesi a causa della polvere che ricopre i suoi pannelli solari. I controllori a terra del Jet Propulsion Laboratory della California sapevano che la fine era vicina, ma la NASA ha riferito che domenica InSight non ha più risposto alle comunicazioni dalla Terra.

InSight, che è solita comunicare attraverso un profilo social, ha scritto il suo ultimo tweet il 19 dicembre scorso ed è stato un vero e proprio messaggio di addio. “La mia energia è molto bassa, quindi questa potrebbe essere l’ultima immagine che riesco a inviare. Non preoccupatevi per me: il mio tempo qui è stato produttivo e sereno. Se posso continuare a parlare con la mia squadra di missione, lo farò, ma presto chiuderò qui. Grazie per avermi seguito”, recita il cinguettio.

My power’s really low, so this may be the last image I can send. Don’t worry about me though: my time here has been both productive and serene. If I can keep talking to my mission team, I will – but I’ll be signing off here soon. Thanks for staying with me. pic.twitter.com/wkYKww15kQ

— NASA InSight (@NASAInSight) December 19, 2022