Il presidente della Fondazione Leonardo: "40 Paesi che ce l'hanno, bisogna mettersi in pari"

“L’Italia è uno dei pochi Paesi che non ha una legge sullo spazio, pur essendo un Paese che fa molto, investe e lavora molto nello spazio. Sono 40 Paesi che ce l’hanno, bisogna mettersi in pari con gli altri, partecipare con piena legittimazione alle attività internazionali, aiutare le 200 aziende italiane del settore e dare un contributo allo sviluppo finanziario”. A sostenerlo è il presidente della Fondazione Leonardo, Luciano Violante, parlando a margine del convegno organizzato a Roma, alla Camera dei Deputati insieme a Università Sapienza e Bocconi School of management per la Giornata Nazionale dello Spazio. “C’è il problema di legittimare chi può operare nello spazio e poi si devono stabilire le responsabilità e i problemi di spostamento di orbita e dei detriti spaziali”, ha proseguito Violante: “Inoltre si devono aiutare i ragazzi a conoscere le attività spaziali e lavorare nello spazio”.

