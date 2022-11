Il veicolo spaziale, che è partito per il suo volo di debutto in cima al razzo Space Launch System mercoledì 16 novembre, dovrebbe raggiungere la Luna lunedì 21

(LaPresse) Nel terzo giorno della missione Artemis I, la sonda Orion della Nasa ha catturato una splendida vista della Luna. Il veicolo spaziale, che è partito per il suo volo di debutto in cima al razzo Space Launch System mercoledì 16 novembre, dovrebbe raggiungere la Luna lunedì 21. Se tutto andrà bene durante le tre settimane di missione, la capsula dell’equipaggio sarà spinta in un’ampia orbita intorno al satellite e tornerà sulla Terra a dicembre con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico. Il primo lancio del programma Artemis ha avvicinato gli Stati Uniti a riportare gli astronauti sulla superficie lunare per la prima volta dalla fine del programma Apollo, oltre 50 anni fa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata