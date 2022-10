Il lancio per conto di Intelsat, è partito dal complesso di lancio numero 40 di Cape Canaveral

SpaceX porta in orbita due satelliti di Intelsat, ma causa di una piccola perdita di elio riscontrata nel primo stadio perdono l’occasione di stabilire un nuovo record. Il primato rimane ai tre lanci effettuati a maggio in 37 ore. Alle 01:05 il Falcon 9 con a bordo i satelliti Galaxy 33 e 34 è decollato. Il lancio per conto di Intelsat, è partito dal complesso di lancio numero 40 di Cape Canaveral, negli Stati Uniti.

