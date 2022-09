Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhue sono in orbita da 88 giorni: in questo lasso di tempo hanno condotto esperimenti spaziali, test di evacuazione d'emergenza e altre attività

(LaPresse) Prima passeggiata spaziale per i tre astronauti della missione spaziale cinese Shenzhou 14. Durante le sei ore fuori dalla stazione spaziale cinese Tiangong, l’equipaggio ha portato a termine con successo le prime attività extra-veicolari programmate dal suo arrivo il 5 giugno scorso. Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhue sono in orbita da 88 giorni: in questo lasso di tempo hanno condotto esperimenti spaziali, test di evacuazione d’emergenza e altre attività.

