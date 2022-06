AstroSamantha ha condiviso sui social alcune immagini dell'Esa

(LaPresse) Samantha Cristoforetti ha condiviso sui social un nuovo video dell’Esa dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove si trova in missione. “Nelle stagioni high-beta, come all’inizio di maggio, il piano della nostra orbita è tale da non essere mai oscurati dalla Terra, il che significa che il Sole non tramonta mai davvero”, ha scritto AstroSamantha postando le immagini. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

