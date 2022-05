A bordo c'era solo un manichino

(LaPresse) La navetta spaziale Boeing Starliner è atterrata sulla Terra, in New Mexico, dopo una missione di sei giorni. L’atterraggio è stato possibile anche grazie ad un paracadute per addolcire l’impatto con il suolo. A bordo c’era solo un manichino.

