Si tratta di un test in vista di un futuro servizio trasporto astronauti: a bordo solo un manichino

(LaPresse) – L’azienda americana Boeing ha lanciato in orbita la navicella Starliner: si tratta di un volo dimostrativo verso la Stazione Spaziale Internazionale. Il lancio mira a gettare le basi per il futuro trasporto di astronauti verso la ISS e altre destinazioni in orbita bassa. A bordo non c’e’ equipaggio: al posto del comandante un manichino di prova, soprannominato “Rosie the Riveter”.

