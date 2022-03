La navicella è arrivata in Kazakistan

E’ atterrata in Kazakistan la navicella Soyuz con a bordo il cosmonauta americano Mark Vande Hei e i colleghi russi Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov. Nonostante le crescenti tensioni tra Stati Uniti e Russia in merito alla guerra in Ucraina, il ritorno di Vande Hei ha seguito le procedure consuete. Anche prima dell’invasione russa dell’Ucraina il 24 febbraio, Vande Hei aveva detto che stava evitando l’argomento con i suoi due compagni di equipaggio russi. L’astronauta della Nasa è rimasto nello spazio 355 giorni. Prima di lasciare la stazione spaziale, Anton Shkaplerov ha abbracciato i suoi compagni astronauti definendoli “i miei fratelli spaziali”.

