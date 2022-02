Le immagini della Caribbean Astronomy Society

(LaPresse) Almeno 40 satelliti Starlink di SpaceX, lanciati in orbita la settimana scorsa, sono stati colpiti da una tempesta geomagnetica: rientreranno in atmosfera per poi distruggersi. Nel video girato a Porto Rico si vedono alcuni oggetti luminosi che sfrecciano nel cielo. La Caribbean Astronomy Society, che ha registrato il filmato, ha spiegato che potrebbero essere proprio i satelliti di Space X. La compagnia di Elon Musk, ha ancora quasi 2.000 satelliti Starlink in orbita che forniscono servizi internet.

