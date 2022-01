Atterrerà in acqua al largo della Florida con l'aiuto di un paracadute

(LaPresse) Un cargo SpaceX Dragon rientrerà sulla Terra oggi, dopo una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale. La capsula è partita domenica dalla Stazione Spaziale Internazionale, dove era agganciata dal 22 dicembre, quando ha consegnato oltre tre tonnellate di forniture per l’equipaggio e hardware per la stazione. Dopo essere rientrata nell’atmosfera terrestre, la capsula effettuerà uno splashdown – la manovra per far atterrare in acqua satelliti e veicoli spaziali – assistito da un paracadute al largo della costa della Florida.

