(LaPresse) Il veicolo da rifornimento spaziale Cygnus della Northrop Grumman è ripartito sabato 20 novembre dalla Stazione spaziale internazionale, dove è rimasto circa tre mesi, portando circa 3.600 chili di rifornimenti, materiale hardware e per le indagini scientifiche sul laboratorio orbitante. L’astronauta dell’Esa Matthias Maurer ha monitorato i sistemi durante la sua partenza. Durante il rientro, la navicella ha portato avanti alcune verifiche per dimostrare la validità di un sistema di protezione termico per il velivolo e il suo contenuto al rientro nell’atmosfera terrestre, esperimento difficile da riprodurre in laboratorio. Cygnus era arrivato sull’Iss il 12 agosto. COURTESY: NASA

