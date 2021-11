Si tratta del secondo equipaggio sulla stazione permanente e la missione iniziata con il loro arrivo il 16 ottobre dovrebbe essere la più lunga per degli astronauti cinesi

(LaPresse) Wang Yaping è diventata la prima donna cinese a compiere una passeggiata spaziale nell’ambito di una missione di sei mesi nella Stazione spaziale cinese. Wang e il collega astronauta Zhai Zhigang hanno lasciato il modulo principale della stazione spaziale la sera di domenica 7 novembre, trascorrendo oltre sei ore all’esterno per installare degli equipaggiamenti e realizzare test al braccio robotico della stazione. Il terzo membro dell’equipaggio, Ye Guangfu, ha assistito dall’interno della stazione. Wang, 41 anni, e Zhai, 55 anni, si erano recati entrambi nelle stazioni spaziali cinesi sperimentali ora non più in uso, e Zhai aveva realizzato la prima stazione spaziale della Cina 13 anni fa. Si tratta del secondo equipaggio sulla stazione permanente e la missione iniziata con il loro arrivo il 16 ottobre dovrebbe essere la più lunga per degli astronauti cinesi nello Spazio.

