Wang Yaping è la prima donna cinese a compiere una passeggiata spaziale in una missione di sei mesi nella Stazione spaziale cinese. Wang e il collega astronauta Zhai Zhigang hanno lasciato il modulo principale della stazione domenica sera, trascorrendo oltre sei ore all’esterno per installare degli equipaggiamenti e realizzare test al braccio robotico della stazione. Lo riferisce la China Manned Space Agency (Cms). Il terzo membro dell’equipaggio, Ye Guangfu, ha assistito dall’interno della stazione.

Wang, 41 anni, e Zhai, 55 anni, si erano recati entrambi nelle stazioni spaziali cinesi sperimentali ora non più in uso, e Zhai aveva realizzato la prima stazione spaziale della Cina 13 anni fa. Si tratta del secondo equipaggio sulla stazione permanente e la missione iniziata con il loro arrivo il 16 ottobre dovrebbe essere la più lunga per degli astronauti cinesi nello Spazio.

L’anno prossimo il modulo Tianhe della stazione verrà collegato ad altre due sezioni, chiamate Mengtian e Wentian. La stazione completa peserà circa 66 tonnellate, molto più piccola rispetto alla Stazione spaziale internazionale (Iss), che ha lanciato i suoi primi moduli nel 1998 e pesa circa 450 tonnellate. Sono in programma tre passeggiate spaziali per installare equipaggiamenti in preparazione per l’estensione della stazione, mentre l’equipaggio valuterà le condizioni di vita nel modulo Tianhe e condurrà esperimenti sulla medicina e anche in altri campi.

