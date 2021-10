Francesca Esposito: "Scaverà il sottosuolo estraendo dei campioni a due metri di profondità"

(LaPresse) – “Per la prima volta l’Italia sarà protagonista di qualcosa che in tanti anni di esplorazione di Marte non è ancora stato realizzato”, così Francesca Esposito ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica alla space week del padiglione italiano all’Expo di Dubai. La trivella costruita da Leonardo, scaverà il sottosuolo di Marte estraendo dei campioni a due metri di profondità alla ricerca di materiale organico che possa rivelare dei segni di vita passata o presente. “Attualmente la vita può esistere solo nel sottosuolo, perché in questo momento non ci sono le condizioni affinché possa svilupparsi in superficie”, spiega Esposito.

