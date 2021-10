La professoressa del Politecnico di Milano all'evento 'Space 4 Sustainability'

“Creare uno spazio sostenibile vuol dire rimuovere la spazzatura che abbiamo creato e approcciare la realizzazione di nuovi satelliti con una filosofia completamente diversa, ecosostenibile”. Così Michèle Lavagna, professoressa del Politecnico di Milano parlando all’evento ‘Space 4 Sustainability’ Expo 2020 Dubai. “Dobbiamo togliere gli oggetti che potrebbero creare impatti e nuovi frammenti, e controllare gli oggetti morenti, controllare il traffico evitando tramite i satelliti attivi gli impatti.inoltre dobbiamo anche progettare in maniera ecologica: per esempio imparare a fare una manutenzione, usando quello che già c’è senza immettere nello spazio ulteriore materiale”, suggerisce. “Il futuro che è anche il presente è il controllo del traffico spaziale – conclude – è necessario che non solo si riesca a controllare da terra l’orientamento delle particelle ma anche fare al satellite la capacità di spostarsi per evitare l’impatto”.

