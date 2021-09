Completato dopo tre giorni il primo viaggio in orbita senza astronauti professionisti a bordo

(LaPresse) Missione compiuta per Elon Musk. I primi quattro turisti spaziali di SpaceX, la compagnia dell’imprenditore sudafricano, sono rientrati sulla Terra in sicurezza dopo aver passato tre giorni nello spazio. Si tratta del primo viaggio in orbita compiuto da una navicella senza astronauti professionisti a bordo. La capsula Dragon, con all’interno Jared Isaacman, Chris Sembroski, Sian Proctor e Hayley Arceneau, è ammarata nell’Atlantico al largo della costa della Florida dopo aver raggiunto un’altitudine di 585 chilometri e aver superato di 160 chilometri la Stazione Spaziale Internazionale. I passeggeri hanno potuto vedere la Terra da una grande finestra a forma di bolla.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata