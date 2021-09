Nessun astronauta professionista a bordo

(LaPresse) – Alle 2 ora locale il primo lancio spaziale dal Kennedy Space Center in Florida con a bordo solo quattro civili: nessun componente dell’equipaggio della Space X, infatti, era un astronauta professionista. Tra loro anche due donne pronte ad entrare nella storia come la prima portatrice di protesi nello spazio e la prima donna di colore come pilota. Il viaggio sulla Crew Dragon di Elon Musk durer√† tre giorni intorno alle Terra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata