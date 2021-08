Il primo è stato l'astronauta Nie Haisheng: ha riparato dei bracci robotici come parte del lavoro di preparazione per installare il modulo della pompa di controllo termico del peso di circa 35 chilogrammi

(LaPresse) – Seconda passeggiata spaziale per due dei tre astronauti cinesi della stazione Tianhe: l’uscita per installare apparecchiature di controllo termico e regolare una telecamera. Il primo è stato l’astronauta Nie Haisheng: ha riparato dei bracci robotici come parte del lavoro di preparazione per installare il modulo della pompa di controllo termico del peso di circa 35 chilogrammi utilizzato per mantenere la corretta temperatura interna del modulo principale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata