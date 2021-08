Il piatto tipico italiano tra i rifornimenti ai sette astronauti della Stazione spaziale internazionale

(LaPresse) Ha raggiunto la Stazione spaziale internazionale il cargo Cygnus, con 3 mila 700 chilogrammi di rifornimenti per i sette astronauti in orbita. Tra il cibo consegnato anche un kit per preparare una pizza per 7 persone.

