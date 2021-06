(LaPresse) Gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale si sono avventurati nella loro seconda ‘passeggiata spaziale’ per installare nuovi potenti pannelli solari. Il francese Thomas Pesquet e Shane Kimbrough della Nasa hanno sono riusciti a montare la prima ala solare la scorsa settimana, ma hanno dovuto ritardare i collegamenti elettrici e dispiegare il pannello per i suoi 19 metri di lunghezza. Daranno alla vecchia stazione una spinta elettrica necessaria per gli esperimenti e per l’arrivo dei turisti spaziali.

