Effettuato con successo il lancio dal Jiuquan Satellite Launch Center nel deserto del Gobi

(LaPresse) Al via la missione spaziale cinese Shenzhou-12, con a bordo un equipaggio di tre astronauti. Si tratta della prima missione in cinque anni per Pechino e durerà tre mesi. L’attracco della navicella spaziale, avvenuto dal Jiuquan Satellite Launch Center nel deserto del Gobi, è avvenuto circa sei ore dopo il decollo di oggi. L’equipaggio effettuerà esperimenti, condurrà test sulle apparecchiature, si occuperà della manutenzione e preparerà la stazione per ricevere due moduli di laboratorio il prossimo anno. La missione porta a 14 il numero di astronauti che la Cina ha inviato nello spazio dal 2003.

