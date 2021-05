La tv di Stato cinese ha mostrato la gioia degli scienziati del centro di controllo, che hanno applaudito e si sono abbracciati, dopo la conferma dell'avvenuto atterraggio del veicolo spaziale

(LaPresse) La Cina è atterrata su Marte ed è il secondo paese a riuscire nell’impresa dopo gli Stati Uniti. Completate con successo infatti le operazioni di atterraggio del rover Zhurong sul suolo marziano poco dopo l’una di notte italiana. Tianwen-1, la prima esplorazione interplanetaria cinese, era partita dalla Terra, il 23 luglio scorso dalla base di Wenchang. La sonda era entrata nell’orbita di Marte il 10 febbraio e ci è rimasta per tre mesi prima di tentare l’atterraggio. La tv di Stato cinese ha mostrato la gioia degli scienziati del centro di controllo, che hanno applaudito e si sono abbracciati, dopo la conferma dell’avvenuto atterraggio del veicolo spaziale. I piani prevedono che il rover rimanga nel lander per alcuni giorni di test diagnostici prima di scendere da una rampa per esplorare un’area ghiacciata di Marte nota come Utopia Planitia.

