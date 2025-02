Il conduttore della trasmissione Rai perde le staffe: "Non sono nervoso, sono proprio incazzato"

Sigfrido Ranucci contro Alessandro Sallusti dopo gli attacchi a Report. Il conduttore del programma Rai si scaglia contro il direttore de ‘Il Giornale’.

“Oggi in un editoriale il direttore de il Giornale, dopo 4 giorni di articoli falsi in cui legava il nome di Report, del sottoscritto e del collega Giorgio Mottola a patti e scambi di informazione con la centrale di spionaggio Equalize, mi descrive come “provocatore seriale e violento di Rai3” colpevole di aver replicato con sdegno alle sue accuse. Lui con il giornalista Luca Fazzo mi hanno descritto nervoso per ciò che hanno riportato negli articoli. Beh, sbagliano”.

Scrive Ranucci in un post su Fb che prosegue così: ” Non sono nervoso, sono proprio incazzato con chi cerca di sporcare la storia di Report: una storia trentennale di trasparenza rigore e passione di una squadra che mette a repentaglio la propria sicurezza per incarnare lo spirito del servizio pubblico con indipendenza, che è uno stato dell’anima. La verità verrà fuori da sola, mentre la menzogna ha bisogno di complici.

Domenica Report tornerà sui legami tra gli spioni di Equalize e i giornalisti de il Giornale alle ore 20.30 su Rai3. In merito alle accuse di violenza al sottoscritto, vi invito a leggere il profilo “peace and love” di Sallusti su Wikipedia.

