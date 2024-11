Dopo le liste delle chat personalizzate e i messaggi salvati in bozze l'applicazione di Meta si aggiorna

Dopo le liste delle chat personalizzate e i messaggi salvati in bozze Whatsapp introduce un’altra novità: le diciture “Sta scrivendo…” e “Sta registrando un audio…” sono state sostituite da due icone all’interno della conversazione.

Gli aggiornamenti Whatsapp sono già disponibili sui dispositivi di alcuni utenti

L’applicazione di messaggistica istantanea di Meta aveva annunciato il cambio d’interfaccia e gli aggiornamenti sono già disponibili sui dispositivi degli utenti che ora vedono comparire tre puntini di sospensione se qualcuno sta scrivendo un messaggio o l’icona di un microfono se qualcuno sta registrando un audio. Non solo, recentemente Whatsapp aveva introdotto l’etichetta “Bozza” per segnalare i messaggi rimasti incompleti e in sospeso nell’elenco delle chat.

La trascrizione dei messaggi audio

Meta ha annunciato anche l’arrivo della trascrizione dei messaggi vocali su WhatsApp, utile per chi non ama o non può ascoltarli oppure per chi ha problemi di udito. La funzione è già disponibile ma solo per alcune lingue: inglese, russo, spagnolo e portoghese, la novità è attesa in Italia nei prossimi mesi. Gli sviluppatori garantiscono la privacy degli utenti, assicurando che la trascrizione viene elaborata solo sul dispositivo del destinatario, senza inviare o ricevere dati da internet e garantendo così che nessuno, inclusa Meta, possa accedere al contenuto del messaggio.

