Interviene la polizia. Nuova rivoluzione decisa da Elon Musk

Elon Musk cambia il logo di Twitter. Una “X” ha sostituito il famoso uccellino blu del social network e lunedì sono iniziate le operazioni di rimozione della vecchia insegna dalla sede centrale di San Francisco. Operazioni che sono state però interrotte dalla polizia perché gli operai pare non avessero i permessi necessari e nemmeno provveduto alla messa in sicurezza del marciapiede sottostante per evitare eventuali danni ai passanti, in caso di caduta. Si tratta dell’ennesimo cambiamento apportato dal miliardario Musk dopo l’acquisizione di Twitter.

