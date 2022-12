Li aveva accusati di condividere informazioni private sulla sua posizione, tracciando i suoi spostamenti aerei in tempo reale

Elon Musk riammette gli account giornalisti sospesi da Twitter, il social network di sua proprietà. Sulla questione Musk aveva proposto un referendum che si è espresso per il ripristino degli account.

“La gente ha parlato – scrive Musk su twitter in merito al referendum – gli account che hanno ‘doxxato’ la mia posizione vedranno revocata la sospensione ora”. Gli account in questione erano stati sospesi da Musk per aver tracciato i movimenti del suo jet in tempo reale. La riammissione immediata degli account è passata con il 58,7% su twitter.

The people have spoken. Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe — Elon Musk (@elonmusk) December 17, 2022

Nelle scorse ore Musk sulla piattaforma aveva accusato i giornalisti di condividere informazioni private sulla sua posizione, tracciando i suoi spostamenti aerei in tempo reale. Twitter ha sospeso l’account @elonjet che traccia gli spostamenti dell’aereo privato del suo proprietario. “Criticarmi tutto il giorno va benissimo, ma diffondere la mia posizione in tempo reale e mettere in pericolo la mia famiglia non lo è”, ha twittato Musk.

