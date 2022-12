"Criticarmi tutto il giorno va benissimo, ma diffondere la mia posizione in tempo reale e mettere in pericolo la mia famiglia non lo è", ha twittato Musk

Twitter ha sospeso gli account di diversi giornalisti che avevano pubblicato dei post sugli spostamenti in tempo reale del proprietario del social, Elon Musk. Tra coloro che hanno visto i loro account sospesi ci sono giornalisti che lavorano per The New York Times, Washington Post, CNN e altre testate.

Nelle scorse ore Musk su Twitter aveva accusato i giornalisti di condividere informazioni private sulla sua posizione, tracciando i suoi spostamenti aerei in tempo reale. Twitter ha sospeso l’account @elonjet che traccia gli spostamenti dell’aereo privato del suo proprietario. “Criticarmi tutto il giorno va benissimo, ma diffondere la mia posizione in tempo reale e mettere in pericolo la mia famiglia non lo è”, ha twittato Musk.

