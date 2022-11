L'annuncio tramite una mail inviata ai dipendenti: "Almeno 40 ore a settimana in ufficio"

Fine del lavoro da remoto per il personale di Twitter. Elon Musk ha inviato un’email ai dipendenti di Twitter ordinando loro di tornare in ufficio per almeno 40 ore a settimana e avvertendo di “tempi difficili in arrivo”.

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.

We will keep what works & change what doesn’t.

— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022