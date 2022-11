Il fondatore e ceo di Facebook ha inviato una lettera ai dipendenti

Dopo le anticipazioni degli scorsi giorni riportate dal Wall Street Journal, è arrivato l’annuncio ufficiale: Meta ha deciso un taglio del personale del 13% che equivale a più di 11mila dipendenti. A dare l’annuncio, come riporta Cnbc, è Mark Zuckerberg, padre e ceo della società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp.

“Oggi condivido alcune delle modifiche più difficili che abbiamo adottato nella storia di Meta”, scrive Zuckerberg in una lettera indirizzata ai dipendenti già in allarme da giorni. “Ho deciso di ridurre le dimensioni del nostro team di circa il 13% e lasciare a casa più di 11mila dei nostri talentuosi dipendenti”, ha spiegato il ceo che ha poi aggiunto: “Stiamo inoltre adottando una serie di ulteriori misure per diventare un’azienda più snella ed efficiente, tagliando le spese discrezionali ed estendendo il blocco delle assunzioni fino al primo trimestre”.

“Questo è un momento triste e non c’è modo di aggirarlo”, ha scritto Zuckerberg aggiungendo di aver sbagliato a presumere che un aumento dell’attività online durante la pandemia sarebbe continuato. “Ho sbagliato e me ne assumo la responsabilità”, ha ammesso il ceo.

Secondo quanto scrive il Wall Street Journal, la società di Menlo Park avrebbe deciso, per far fronte alla crisi che che affligge il settore dei tecnologici, di stringere ulteriormente la cinghia “tagliando le spese discrezionali ed estendendo il blocco delle assunzioni fino al primo trimestre”. Una serie di misure che renderanno il colosso “più snello ed efficiente”.

La mossa di Meta segue quella messa in atto da Twitter che, dopo il cambio di proprietà e la neo direzione di Elon Musk, ha deciso di mettere pesantemente mano al suo organico. Nel caso del social creato da Jack Dorsey il taglio iniziale è stato del 50% della forza lavoro: su 7.500 persone ne sono state licenziate 3.700. “Sfortunatamente non c’è scelta quando un’azienda perde oltre 4 milioni di dollari al giorno”, aveva commentato il magnate su Twitter.

Regarding Twitter’s reduction in force, unfortunately there is no choice when the company is losing over $4M/day.

Everyone exited was offered 3 months of severance, which is 50% more than legally required.

— Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2022