Il magnate: "Dobbiamo diventare la più accurata fonte di informazione al mondo"

Elon Musk ha annunciato che Twitter sospenderà definitivamente qualsiasi account fasullo sulla piattaforma social. Il nuovo proprietario ha emesso l’avvertimento dopo che alcune celebrità hanno cambiato i loro nomi visualizzati su Twitter – non i nomi dei loro account – e hanno twittato con la denominazione ‘Elon Musk’ in reazione alla decisione del miliardario di rendere gli account verificati al costo di 8 dollari al mese. “In futuro, tutti i gestori di Twitter coinvolti nella rappresentazione senza specificare chiaramente che si tratta di una ‘parodia’ saranno sospesi in modo permanente”, ha scritto Musk. Mentre Twitter in precedenza ha emesso avvisi prima delle sospensioni, ora che sta implementando la “verifica diffusa, non ci sarà alcun avviso”.

In un’altra serie di cinguettii, l’eclettico neo proprietario di Twitter ha sottolineato la necessità che la piattaforma diventi “di gran lunga la più accurata fonte di informazioni sul mondo”. “Questa è la nostra missione”, ha spiegato Musk.

Twitter needs to become by far the most accurate source of information about the world. That’s our mission.

— Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2022