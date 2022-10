Il NYT, citando alcune fonti, aveva riferito che le riduzioni del personale sarebbero dovute essere effettive da prima dell'1 novembre

Elon Musk ha smentito la notizia diffusa dal New York Times secondo cui intende procedere con i tagli al personale di Twitter prima di inizio novembre per evitare di pagare i premi ai dipendenti. “Questo è falso”, ha risposto a un utente che gli chiedeva spiegazioni. Lo riporta Bbc. Il New York Times, citando alcune fonti, aveva riferito che le riduzioni del personale sarebbero dovute essere effettive da prima dell’1 novembre, data in cui i dipendenti avrebbero dovuto ricevere i loro premi in azioni nell’ambito del loro compenso.

This is fake – I did *not* tweet out a link to The New York Times! pic.twitter.com/d6V6m5ATW2 — Elon Musk (@elonmusk) October 31, 2022

La scorsa settimana, il patron di Tesla completato l’acquisizione da 44 miliardi di dollari della piattaforma di social media dopo mesi di dispute legali. L’acquisizione ha visto il licenziamento di alcuni top manager tra cui il ceo, Parag Agrawal.

Elon Musk sta valutando la possibilità di far pagare agli utenti di Twitter 20 dollari al mese o 240 dollari all’anno per gli account verificati di Twitter Blue (versione che consente di accedere a funzioni premium), contraddistinti dalla spunta blu. Il patron di Tesla ha concluso l’accordo di acquisizione da 44 miliardi di dollari la scorsa settimana e da ‘chief twit’ comincia subito a fare i primi cambiamenti. Stando alle prime informazioni raccolte dalla newsletter tech Platformer, le tariffe mensili vedranno un aumento da 4,99 a 19,99 dollari e gli utenti dovrebbero avere 90 giorni di tempo per adeguarsi. Musk non ha commentato direttamente la questione, ma ieri ha twittato ai suoi oltre 110 milioni di follower che “l’intero processo di verifica viene rinnovato in questo momento“. In secondo luogo il miliardario ha lanciato un sondaggio chiedendo agli utenti se ripristinare Vine, l’app di condivisione video vista come un precursore di TikTok ma chiusa da Twitter nel 2016.

