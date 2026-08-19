Nautica: a Monaco il futuro delle marine tra sostenibilità e nuove tecnologie

Intelligenza artificiale, elettrificazione degli yacht, cybersicurezza, nuovi materiali e decarbonizzazione saranno al centro della Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous. Il 20 e 21 settembre, lo Yacht Club de Monaco ospiterà la 6ª edizione dell’evento organizzato da M3 Monaco, società di consulenza monegasca specializzata nello sviluppo e nella gestione di porti turistici, yacht club e scuole di vela. Professionisti provenienti da 28 Paesi, tra cui direttori di marina, investitori, architetti, rappresentanti dell’industria, aziende innovative e comandanti di yacht, si riuniranno per confrontarsi sulle questioni che stanno plasmando il futuro delle infrastrutture portuali e marittime.

L’evento gode del sostegno della Fondazione Prince Albert II di Monaco, Esa NanoTech, Bombardier, MB92 Group, Skytopia, Plus Marine e Italian Yacht Masters. Nel corso delle due giornate, workshop, tavole rotonde, presentazioni di progetti e momenti di networking favoriranno il confronto tra professionisti, con un approccio incentrato su soluzioni concrete e sull’evoluzione dei modelli portuali.

Domenica 20 settembre, i workshop saranno dedicati alla cybersicurezza delle marine connesse, ai nuovi materiali da costruzione – dal biocemento ai compositi riciclati fino alla valorizzazione dei sedimenti – e alla decarbonizzazione della flotta esistente attraverso il refit. Marine e studi di architettura presenteranno inoltre i propri progetti. Lunedì 21 settembre, le tavole rotonde amplieranno il dibattito affrontando temi quali la biodiversità come fattore di valore, i nuovi modelli di investimento, l’architettura di fronte ai cambiamenti climatici, la produzione di energia e i nuovi utilizzi degli spazi portuali. Il pomeriggio sarà dedicato all’intelligenza artificiale applicata al waterfront, all’evoluzione degli ormeggi in relazione all’elettrificazione degli yacht, ai servizi connessi e allo sviluppo dei progetti di marina, dalla selezione del sito fino al completamento.

Anche quest’anno l’innovazione sarà al centro dell’evento. Circa 30 start-up e scale-up sono state selezionate nella categoria Innovation, mentre 11 progetti di architettura saranno presentati nell’ambito dell’omonima competizione. Tutti i progetti concorreranno ai Monaco Smart & Sustainable Marina Awards 2026, che saranno assegnati lunedì 21 settembre durante la cerimonia conclusiva. I premi riconoscono le iniziative e i concept più significativi che contribuiscono all’evoluzione delle marine verso strutture più intelligenti, sostenibili e adattate ai nuovi utilizzi. Riunendo innovazione, architettura, investimenti e gestione operativa dei porti, la Monaco Smart & Sustainable Marina Rendezvous rappresenta una piattaforma internazionale dedicata all’evoluzione delle marine e alle soluzioni che ne definiranno gli utilizzi futuri. Attraverso questo evento, parte dell’iniziativa collettiva ‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’, il Principato conferma il proprio ruolo di punto di riferimento per gli operatori che stanno immaginando e sviluppando le infrastrutture portuali del futuro.