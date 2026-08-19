Londra, trapano fa muovere il London Eye: è nuovo Guinness dei primati

Il celebre marchio di fai da te e bricolage Parkside si aggiudica un nuovo record mondiale. Dopo il successo virale del Guinness World Record “The Pull” nel 2025 – in cui un avvitatore a batteria, Parkside è riuscito a trainare l’aereo di linea più grande del mondo, un Airbus A380 – il brand raddoppia con “The Rotation”. Grazie alla potenza di un’edizione speciale del trapano Parkside Performance da 20 V, dotata di una coppia massima di 60 Nm (Newton metri) e impreziosita dalla firma di Arnold Schwarzenegger, Parkside è riuscito nell’incredibile impresa di far muovere il London Eye, a Londra. La celebre struttura da record, che con i suoi 135 metri di altezza rappresenta la ruota panoramica a sbalzo più grande del mondo, è stata fatta ruotare segnando così un nuovo Guinness World Record.