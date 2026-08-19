Cina, ecco i robot che sfidano gli umani a ping pong e boxe

La Cina ha dato il via a Pechino alla Conferenza mondiale sulla robotica 2026, in cui diverse aziende hanno presentato il settore in forte espansione nel Paese. Nel corso dell’evento, della durata di cinque giorni, saranno esposti circa 3.000 prodotti. Una delle principali attrazioni di mercoledì è stato lo stand di Unitree, uno dei principali produttori cinesi di robot umanoidi, dove alcuni dei suoi modelli hanno praticato la boxe e ballato. Uno ha persino giocato a ping-pong con un avversario umano.