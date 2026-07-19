Facebook e Instagram down, difficoltà anche su Whatsapp: che cosa sta succedendo

Facebook e Instagram non disponibili. È l’allarme che migliaia di utenti in tutto il mondo hanno lanciato nelle ultime ore. Le prime avvisaglie del problema risalgono alle 9.30 di questa mattina, quando le difficoltà ad accedere ai rispettivi account hanno spaventato chi tentava di entrare nel proprio profilo social. Anche Whatsapp, a sua volta proprietà di Meta, starebbe registrando delle difficoltà. Le anomalie sembrano aver interessato diversi Paesi, tra cui Canada, Messico, India, Regno Unito e alcune nazioni europee. Secondo Downdetector, il servizio che monitora in tempo reale le interruzioni delle piattaforme online, il 63% delle segnalazioni riguarda i siti web, il 20% i dispositivi mobili e il 10% le app. Per ora non ci sono comunicazioni ufficiali sulle cause alla base del guasto, ma i tecnici avrebbero già ripristinato i server e garantito la ripresa del servizio.

Il messaggio di errore comparso al momento del blocco di Facebook. (Foto: Facebook)

Chi ha provato a fare il login su Facebook si è ritrovato davanti a questo messaggio di errore: “Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore riprova tra qualche minuto”. Le difficoltà hanno riguardato anche l’accesso attraverso le applicazioni mobili, che non riuscivano a caricare i feed, inviare o ricevere messaggi, a pubblicare nuove storie o contenuti.

Social network e disconnessione: i precedenti blackout

Facebook e Instagram non sono nuovi a down di questo tipo. L’ultimo episodio risale allo scorso 12 giugno, quando un problema tecnico ha colpito i social di Meta nel pomeriggio. In quel caso, come sta accadendo ora, non sono state fornite spiegazioni pubbliche sui motivi del blocco e i tecnici si sono limitati a risolvere il guasto nel minor tempo possibile.

Un disservizio simile è avvenuto pure nel 2024, coinvolgendo anche Threads, e nel 2021, quando è stato registrato il blackout più lungo e grave mai verificatosi. Era il 4 ottobre e in quel caso la disconnessione si prolungò per ben 10 ore, gettando nel panico milioni di persone in tutto il mondo. Alla fine della giornata, venne spiegato che il down era stato causato da un errore di configurazione sui router che coordinano il traffico tra i data center di Meta.