Nvidia lancia nuovo processore Rtx Spark: “Reinventeremo il pc”

Durante un discorso di apertura alla conferenza Computex di Taiwan lunedì, il CEO e fondatore di Nvidia Jensen Huang ha presentato un nuovo processore N1X realizzato in collaborazione con Microsoft. Sarà integrato in un nuovo superchip RTX Spark, che debutterà in autunno su una nuova linea di PC Windows di Microsoft, Dell, HP, ASUS, Lenovo e MSI. Secondo quanto riportato da Cnbc Nvidia estende così la propria influenza ai chip destinati a fungere da processori principali per i personal computer, entrando in un settore a lungo dominato da Intel, Advanced Micro Devices, Qualcomm e Apple.

“Microsoft e Nvidia stanno per reinventare il PC”

“Questa reinvenzione del computer è importante quanto la reinvenzione del telefono in quello che oggi conosciamo come smartphone”, ha affermato Huang, sottolineando il fatto che l’AI agentica funzionerà su tutti i nuovi computer. L’AI agentica è una forma avanzata di intelligenza artificiale incentrata sul processo decisionale e sull’azione autonomi. A differenza dell’AI tradizionale, che risponde principalmente ai dei comandi o analizza dei dati, l’AI agentica può fissare obiettivi, pianificare ed eseguire attività con un intervento umano minimo.

“Microsoft e Nvidia stanno per reinventare il PC”, ha aggiunto, sottolineando che “si tratta della prima linea di PC completamente riprogettata e reinventata degli ultimi 40 anni”. Il piano iniziale di Nvidia è quello di rilasciare nel tempo più di 30 laptop e 10 desktop con il nuovo chip, ha detto un portavoce di Nvidia. Il processore per PC di debutto è composto da due tipi di chip Nvidia di punta fusi insieme, più 128 gigabyte di memoria unificata. Abbina una delle unità di elaborazione grafica Blackwell di Nvidia alla nuova unità di elaborazione centrale N1X personalizzata basata su Arm, progettata su misura dall’azienda taiwanese MediaTek. L’RTX Spark rappresenta un potenziale sconvolgimento per l’industria dei PC, che sta già vivendo cambiamenti significativi guidati dal boom dell’AI. I processori basati su Arm come quelli di Nvidia stanno guadagnando terreno rispetto ai tradizionali processori x86 promossi da Intel e AMD, mentre il mercato complessivo delle CPU sta esplodendo in quello che Huang definisce un settore da 200 miliardi di dollari.

La società Nvidia

Sebbene Nvidia, con sede a Santa Clara, in California, abbia già riscosso un enorme successo nella fornitura di chip di fascia alta per i data center, cavalcando il boom mondiale della domanda di IA, sta elaborando diversi piani per espandere la propria presenza nei sistemi e nei prodotti di IA. “Questo sarà il nuovo PC”, ha detto Jensen Huang mentre svelava il superchip RTX Spark di Nvidia che alimenterà i nuovi modelli di laptop e computer desktop Windows in quelli che l’azienda ha definito “personal computer AI”, il cui debutto è previsto per l’autunno di quest’anno.

Il CEO di Nvidia, Jensen Huang durante la fiera Computex 2026 a Taipei, Taiwan, lunedì 1 giugno 2026. (Foto AP/Chiang Ying-ying)

Nvidia è già l’azienda più capitalizzata al mondo, davanti ad Apple, alla società madre di Google, Alphabet, e a Microsoft. L’azienda ha dichiarato che “reinventerà il personal computer” per la creazione di contenuti e il gaming. “Quando avrà un agente autonomo (AI), un agente che ti aiuta, che ti capisce, potrai parlargli. Potrà guardarti. Potresti chiedergli di leggere dei file, di aiutarti a fare qualche ricerca. Potrebbe fare molto di più“, ha detto il manager di origini taiwanesi-americane.

Microsoft ha dichiarato in un comunicato separato che i personal computer basati sui superchip RTX di Nvidia sarebbero in grado di supportare ”modelli di IA altamente capaci” e carichi di lavoro complessi. Con i nuovi superchip, questi personal computer possono eseguire agenti di IA localmente, ha affermato Nvidia.

Neil Shah, analista e co-fondatore di Counterpoint Research, ha descritto l’annuncio di Nvidia come una mossa che sta “rivoluzionando l’aspetto dei PC nei prossimi 10 anni”. I nuovi laptop e computer desktop “promuoveranno le applicazioni di IA agentica in ogni casa”, ha detto Shah, con l’obiettivo di avere un “supercomputer IA” in ogni famiglia.

Sempre durante il discorso di lunedì, Huang di Nvidia ha dichiarato che le nuove CPU Vera per i data center sono in piena produzione e “saranno il nostro nuovo principale motore di crescita” nel boom degli agenti di IA, con i primi clienti che dovrebbero includere Anthropic, OpenAI e SpaceXAI. Ha anche rivelato un progetto di riferimento per un robot umanoide che potrebbe fungere da modello per la ricerca futura, in particolare nel settore dell’istruzione superiore.