Google Maps, in arrivo l’aggiornamento più importante in dieci anni: ecco cosa cambia

È in arrivo per Google Maps, presto anche in Italia, il più grande e importante aggiornamento degli ultimi dieci anni. La app delle mappe di Google cambia radicalmente, integrando l’Intelligenza Artificiale di Gemini per trasformare l’esperienza di navigazione in 3D. In sostanza non sarà più un semplice strumento di navigazione, ma più una forma di ‘conversazione’ in cui si potrà interagire per cercare non solo la destinazione, ma anche luoghi intermedi di interesse.

Google propone anche un nuovo design, con una mappa 3D che utilizza le informazioni di Street View per creare una rappresentazione più realistica dell’ambiente circostante, compreso il paesaggio.

Il nuovo Google Maps: cosa cambia

L’obiettivo principale è quello di permettere agli utenti di orientarsi meglio in luoghi sconosciuti, evidenziando anche, per aumentare la sicurezza, elementi sul percorso come attraversamenti pedonali, semafori e segnali di stop.

Debutta anche ‘Ask Maps‘ con Gemini: si potranno fare domande e pianificare i percorsi ‘conversando’ direttamente con l’intelligenza artificiale integrata nella app.

Tutte le novità introdotte puntano a rendere la navigazione più “visiva” e più guidata. La principale novità, oltre all’intelligenza artificiale di Gemini, è l’impostazione 3D più realistica: edifici, cavalcavia e profilo del terreno vengono rappresentati fedelmente.

L’idea è far “leggere” meglio lo scenario, soprattutto negli incroci complessi o nei cambi di corsia, con una visualizzazione che aiuta ad anticipare la manovra successiva.

L’aggiornamento con Gemini

L’altra novità centrale dell’aggiornamento è l’integrazione con Gemini, che introduce ‘Ask Maps’: la ricerca non darà più solo una lista di risultati, ma si potranno porre domande articolate, come sulle tappe consigliate durante il viaggio, ottenendo risultati che sapranno anche tenere conto delle preferenze del singolo utente.

Il nuovo Google Maps: come si attiva

Per attivare le novità non servirà scaricare di nuovo la app di Google Maps, ma nella maggior parte dei casi sarà sufficiente aggiornare l’app, tramite Play Store su Android o App Store su iPhone.

Il nuovo aggiornamento di Google Maps è già disponibile negli Stati Uniti e in India, ma verrà gradualmente rilasciato anche nel resto del mondo nel corso dei prossimi mesi, anche in Italia.