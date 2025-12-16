Dal timbro digitale alla Seedoc: le nuove soluzioni tecnologiche di Netservice Group per la pubblica amministrazione

Netservice Group – azienda italiana leader nella trasformazione digitale – ha presentato le sue soluzioni tecnologiche innovative per la Pubblica Amministrazione, grandi imprese e professionisti, nell’ambito del 44esimo Convegno Nazionale dal titolo: ‘I servizi demografici protagonisti della trasformazione nell’era digitale, tra nuove forme e diritti in evoluzione’. Il Convegno, organizzato da A.N.U.S.C.A. (Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe), si è tenuto a Cesenatico (Forlì-Cesena) al Grand Hotel da Vinci. Nello specifico, le soluzioni di cui si è parlato sono: ‘Giustizia Metropolitana’, ‘Timbro Digitale’ e ‘Seedoc’. “Il Timbro Digitale permette alla Pa di mantenere inalterato il valore legale di un documento informatico firmato digitalmente, anche nella forma stampata”, ha spiegato Sandro Fontana, amministratore delegato GT 50. Alessandro Falcioni, direttore generale Unione dei Comuni della Valle del Savio, ha invece raccontato ‘Seedoc’: “Una piattaforma Open Source di protocollazione informatica e gestione documentale che consente una gestione completa dell’iter del documento e del protocollo, riducendo tempi e costi di archiviazione e di gestione del processo”. Stefano Budini, direttore commerciale Netservice, ha ricordato come l’azienda sia fortemente impegnata sul fronte dell’intelligenza artificiale. “Abbiamo progetti in produzione dove siamo fortemente impegnati anche con spin-off universitari”, ha detto.