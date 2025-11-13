Russia, la presentazione del robot Aidol è imbarazzante: l’umanoide cade

Doveva essere una presentazione in grande stile quella del robot russo Aidol, svelato a una conferenza tecnologica a Mosca, in Russia. L’umanoide dotato di AI entra in scena sulle note trionfali del film Rocky di Sylvester Stallone, cammina per circa un metro e mezzo prima di cadere faccia a terra sul palco. Due inservienti intervengono per sollevarlo il robot e trascinarlo fuori dal palco, coprendolo con un telo nero, rendendo ancora più imbarazzante la scena. Il ceo dell’azienda, Vladimir Vitukhin, ha detto che l’episodio rappresenta una fase di apprendimento, e ha aggiungendo: “Spero che questo errore si trasformi in esperienza”.

CREDIT MOSCOW NEWS AGENCY