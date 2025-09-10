iPhone 17, Apple lancia quattro nuovi modelli: debutta l’ultrasottile “Air”

Apple ha svelato la nuova generazione di iPhone, segnando un altro passo avanti nella tecnologia mobile e nel design dei suoi smartphone. L’evento di Cupertino, svoltosi il 9 settembre 2025, ha presentato quattro nuovi modelli che puntano a combinare prestazioni avanzate, autonomia prolungata e fotocamere di ultima generazione. Tra le novità spicca l’iPhone 17 Air, un dispositivo ultrasottile che richiama lo stile elegante dei MacBook e degli iPad Air, e che promette di ridefinire l’esperienza d’uso quotidiana. Con prezzi rivisti per alcuni modelli e una produzione ancora concentrata in Cina e India, Apple affronta sfide globali tra concorrenza, guerra commerciale e aspettative degli utenti.

iPhone 17: modelli e prezzi ufficiali in Italia

In Italia, i nuovi iPhone 17 saranno disponibili con i seguenti prezzi per i modelli base da 256 GB:

iPhone 17 : 979 euro (o 40,79 euro al mese)

: 979 euro (o 40,79 euro al mese) iPhone 17 Air : 1.239 euro (o 51,62 euro al mese)

: 1.239 euro (o 51,62 euro al mese) iPhone 17 Pro : 1.339 euro (o 55,79 euro al mese)

: 1.339 euro (o 55,79 euro al mese) iPhone 17 Pro Max: 1.489 euro (o 62,04 euro al mese)

Tutti i modelli saranno disponibili nei negozi a partire dal 19 settembre 2025.

iPhone 17 Air: il primo modello ultrasottile

La novità principale è l’iPhone 17 Air, il primo smartphone ultrasottile di Apple. Come già avvenuto con i MacBook e gli iPad, la denominazione “Air” richiama leggerezza ed eleganza.

Secondo quanto dichiarato durante il keynote, il dispositivo mantiene alte prestazioni pur con un design più sottile, offrendo la stessa potenza degli altri modelli della gamma.

AirPods Pro 3, the new Apple Watch lineup, iPhone 17, iPhone 17 Pro, and the all-new iPhone Air—here’s everything we just announced! pic.twitter.com/EDPNjpoUW8 — Tim Cook (@tim_cook) September 9, 2025

Caratteristiche tecniche: fotocamera e batteria migliorate

Tutti i nuovi iPhone 17 vantano fotocamere migliorate, con sensori più performanti per foto e video in condizioni di scarsa luminosità, e batterie più durature, che promettono una giornata intera di autonomia anche con utilizzo intensivo.

Inoltre, la memoria interna parte da 256 GB, il doppio rispetto alla generazione precedente.

iPhone 17 Pro e Pro Max: cosa cambia rispetto al passato

Il Pro e il Pro Max restano i modelli di fascia più alta. Il Pro vede un incremento di prezzo (+100 $), giustificato dalle nuove funzionalità fotografiche e dal display a refresh rate più fluido (120 Hz). Il Pro Max, invece, continua a rappresentare il top di gamma con il display più grande e tutte le funzioni avanzate disponibili.

Apple e la guerra commerciale USA-Cina

Quello degli iPhone 17 è il primo lancio dalla rielezione di Donald Trump alla Casa Bianca. Le nuove politiche sui dazi rischiano di colpire i dispositivi Apple, prodotti principalmente in Cina e India.

Gli analisti ritengono che l’aumento dei prezzi sia anche una risposta alla pressione fiscale sugli iPhone destinati al mercato statunitense.

Le altre novità dell’evento Apple 2025

Oltre agli iPhone, Apple ha svelato altri dispositivi:

Apple Watch Series 11 con nuove funzioni di monitoraggio salute e autonomia migliorata.

con nuove funzioni di monitoraggio salute e autonomia migliorata. Nuovi AirPods Pro con audio lossless e maggiore riduzione del rumore.

con audio lossless e maggiore riduzione del rumore. Un aggiornamento per iPad Air e MacBook Air, più potenti e con chip di ultima generazione.

Apple Watches are displayed during an announcement of new products at Apple Park on Tuesday, Sept. 9, 2025, in Cupertino, Calif. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)

Quando comprare i nuovi iPhone 17

I preordini dei nuovi modelli si apriranno a breve, mentre la disponibilità nei negozi e online è fissata per il 19 settembre 2025. Apple punta così a rafforzare la propria posizione nel mercato premium degli smartphone, nonostante la crescente concorrenza e le tensioni geopolitiche.