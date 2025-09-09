iPhone 17: uscita, prezzo e modelli del nuovo smartphone Apple

L’attesa è finita, alle 19 ore italiane, Apple presenterà dallo Steve Jobs Theater dell’Apple Park di Cupertino la sua nuova linea di iPhone 2025, in un contesto di guerra commerciale globale che potrebbe portare a un aumento dei prezzi dei dispositivi. I nuovi modelli saranno i primi a essere rilasciati dopo l’introduzione dei dazi da parte dell’amministrazione Trump, volti a riportare la produzione negli Stati Uniti. Attualmente, gli iPhone vengono prodotti in Cina e India, esponendo i dispositivi alle tariffe e alimentando le speculazioni su un possibile incremento dei prezzi per compensare i costi aggiuntivi.

Il nome dei nuovi iPhone

Se Apple seguirà la tradizione di denominazione dei modelli dal 2007, i nuovi iPhone si chiameranno iPhone 17, anche se l’azienda ha già deviato dalla tradizione con il sistema operativo iOS, annunciando iOS 26 come aggiornamento gratuito, in riferimento all’anno in arrivo.

Prezzi e possibili aumenti

Negli ultimi anni, Apple ha venduto il modello base a 800 dollari e quello top a 1.200 dollari, ma gli analisti prevedono un possibile aumento di 50-100 dollari su alcuni modelli della nuova linea. Sebbene Apple abbia cercato di ridurre l’impatto dei dazi con investimenti negli Stati Uniti, gli iPhone importati negli USA restano soggetti a dazi di circa il 25%, alimentando le speculazioni su un aumento generalizzato dei prezzi.

Novità tecniche e design

La nuova linea di iPhone non dovrebbe discostarsi molto dai modelli 2024, che hanno introdotto funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. L’iPhone 16 ha avuto successo, ma non ha soddisfatto tutte le aspettative, in particolare per le migliorie promesse a Siri, rimandate al 2026. I nuovi modelli porteranno miglioramenti a fotocamera, batteria e design, con la possibile introduzione di un iPhone ultra-sottile denominato “Air”, in linea con il naming di iPad e Mac più leggeri.

Sfide e prospettive per Apple

Le limitate novità negli ultimi modelli hanno sollevato interrogativi sulla capacità di Apple di innovare nell’era dell’AI, secondo l’analista Thomas Husson di Forrester Research: “Apple sta raggiungendo un punto critico; mi aspetto che il 2026 e il 2027 siano anni cruciali”.

Nonostante le sfide legate ai dazi e all’intelligenza artificiale, Apple ha registrato segnali di ripresa nelle ultime settimane. La decisione della corte americana che consente ad Apple di continuare a ricevere 20 miliardi di dollari annui per mantenere Google come motore di ricerca predefinito sugli iPhone rappresenta un’importante sicurezza per le entrate del colosso di Cupertino.